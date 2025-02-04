Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 20:31

Блинкова пробилась во второй круг турнира к Румынии

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Россиянка Анна Блинкова победила испанку Сару Соррибес Тормо в первом круге турнира в Клуж-Напока — 6:2, 6:2.

Матч длился 1 час 20 минут. Блинкова сделала за игру 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов.

Во втором круге 71-я ракетка мира сыграет с победительницей матча Элла Зайдель (Германия, Q) — Жаклин Кристьян (Румыния, 8).

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 275 094 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Блинкова (Россия) — Сара Соррибес Тормо (Испания, Q) — 6:2, 6:2

Анна Блинкова
Читайте также
Сына Майкла Джордана арестовали за хранение наркотиков:
США требуют от Украины выборов и «платы» за помощь. Что пишут СМИ
В США закрывается агентство иностранной помощи USAID. Что нужно знать
Роналду заявил, что он лучший футболист в истории
Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о крушении борта AZAL
Самые богатые клубы России «Спартак» и «Зенит» развязали войну кошельков
Популярное видео
Когда Россию пустят на Игры и ЧМ, «Спартак» очень много пропускает
Необычное предложение Андрея Разина
Якупов в «Авангарде» еще на два года, «Барыс» позорит КХЛ
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Куда вернется Кузьменко. Кубок Вызова МХЛ
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
СКА побеждает «Спартак», российский вратарь покоряет АХЛ
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Вондроушова обыграла Радукану и встретится с Путинцевой во втором круге турнира в Абу-Даби

Жабер победила Остапенко на турнире в Абу-Даби

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости