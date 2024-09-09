Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира в Монастире

Российская теннисистка Анна Блинкова проиграла испанке Саре Соррибес Тормо в первом круге турнира в Монастире — 4:6, 4:6.

Спортсменки провели на корте 1 час 54 минуты. Блинкова за игру ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету ее соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.

В следующем круге испанка встретится с победительницей пары Майар Шериф (Египет) — Яна Фетт (Хорватия).

Монастир (Тунис)

Турнир WTA Jasmin Open Tunisia

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Сара Соррибес Тормо (Испания) — Анна Блинкова (Россия, 8) — 6:4, 6:4