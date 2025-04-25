Блинкова проиграла Соболенко во втором круге «тысячника» в Мадриде

Россиянка Анна Блинкова уступила белоруске Арине Соболенко во втором круге турнира серии WTA 1000 в Мадриде — 3:6, 4:6. Матч длился 1 час 39 минут.

76-я ракетка мира Блинкова за игру допустила 1 двойную ошибку и реализовала 1 из 7 брейк-пойнтов. У первой ракетки мира Соболенко — 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

Соболенко в третьем круге встретится с победительницей матча Камила Осорио (Колумбия) — Элисе Мертенс (Бельгия).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Анна Блинкова (Россия, Q) — 6:3, 6:4