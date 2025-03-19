Блинкова победила Рахимову и сыграет со Шнайдер во втором круге турнира в Майами

Россиянка Анна Блинкова победила соотечественницу Камиллу Рахимову в первом круге турнира серии WTA 1000 в Майами — 4:6, 6:3, 6:2.

Матч длился 2 часа 6 минут. Блинкова за игру сделала 6 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. У Рахимовой — 3 эйса и 3 реализованных брейк-пойнта из 13.

85-я ракетка мира во втором круге «тысячника» сыграет с соотечественницей Дианой Шнайдер.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Блинкова (Россия) — Камилла Рахимова (Россия) — 4:6, 6:3, 6:2