Блинкова проиграла Соболенко, турнир в Страсбурге остался без россиянок
Анна Блинкова не смогла преодолеть барьер второго круга турнира в Страсбурге. Россиянка уступила Арине Соболенко из Белоруссии.
В четвертьфинале Соболенко встретится с чешкой Катержиной Синяковой, которая ранее взяла верх над другой представительницей России Екатериной Александровой.
В других четвертьфиналах встретятся Елена Остапенко — Нао Хибино, Чжан Шуай — Елена Рыбакина и Жиль Тайхманн — Элина Свитолина.
Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 202 250 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 4) — Анна Блинкова (Россия) — 1:6, 6:4, 6:2
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/tennis/L/tennis/L/wta/strasbourg/2020/11/3/