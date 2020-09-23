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Блинкова проиграла Соболенко, турнир в Страсбурге остался без россиянок

19:43
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Анна Блинкова не смогла преодолеть барьер второго круга турнира в Страсбурге. Россиянка уступила Арине Соболенко из Белоруссии.

В четвертьфинале Соболенко встретится с чешкой Катержиной Синяковой, которая ранее взяла верх над другой представительницей России Екатериной Александровой.

В других четвертьфиналах встретятся Елена Остапенко — Нао Хибино, Чжан Шуай — Елена Рыбакина и Жиль Тайхманн — Элина Свитолина.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 202 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 4) — Анна Блинкова (Россия) — 1:6, 6:4, 6:2

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/tennis/L/wta/strasbourg/2020/11/3/

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