Блинкова проиграла Боузковой во втором круге турнира в Лексингтоне

Россиянка Анна Блинкова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Лексингтоне. В матче 2-го круга она уступила Марии Боузковой из Чехии — 4:6, 2:6. Соперница Боузковой определится в матче Магды Линетт и Дженнифер Брэди.

Блинковой предстоит также участие в парном разряде. Вместе с соотечественницей Верой Звонаревой она встретится в первом круге с Бернардой Перой из США и представительницей Австралии Ариной Родионовой.

Лексингтон (США)

Турнир WTA The Top Seed Open presented by Bluegrass Orthopaedics

Призовой фонд 202 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Мария Боузкова (Чехия) — Анна Блинкова (Россия) — 6:4, 6:2