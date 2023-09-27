Блинкова проиграла 117-й ракетке мира Фрухвиртовой во втором круге турнира в Нинбо
Россиянка Анна Блинкова не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA 250 в Нинбо.
Во втором круге 40-я ракетка мира проиграла чешке Линде Фрухвиртовой, которая занимает 117-е место в рейтинге, со счетом 3:6, 6:3, 1:6. Продолжительность матча составила 2 часа 13 минут.
За выход в полуфинал турнира Фрухвиртова поборется с Лючией Бронцетти (Италия).
Нинбо (Китай)
Турнир WTA Ningbo Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Линда Фрухвиртова (Чехия) — Анна Блинкова (Россия, 4) — 6:3, 3:6, 6:1
Новости