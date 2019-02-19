19:00 | Теннис — WTA

Блинкова победила Вихлянцеву на турнире в Будапеште

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Российская теннисистка Анна Блинкова победила другую представительницу России Наталью Вихлянцеву в матче первого круга турнира WTA в Будапеште - 3:6, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 19 минут.

В матче второго круга Блинкова сыграет либо с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой, либо с испанкой Георгиной Гарсией-Перес.

Будапешт (Венгрия) 

Турнир WTA Hungarian Ladies Open 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Анна Блинкова (Россия) - Наталья Вихлянцева (Россия, Q) - 3:6, 6:4, 6:4

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