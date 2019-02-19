Блинкова победила Вихлянцеву на турнире в Будапеште

Российская теннисистка Анна Блинкова победила другую представительницу России Наталью Вихлянцеву в матче первого круга турнира WTA в Будапеште - 3:6, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 19 минут.
В матче второго круга Блинкова сыграет либо с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой, либо с испанкой Георгиной Гарсией-Перес.
Будапешт (Венгрия)
Турнир WTA Hungarian Ladies Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Блинкова (Россия) - Наталья Вихлянцева (Россия, Q) - 3:6, 6:4, 6:4
Загрузка...