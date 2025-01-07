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Сегодня, 06:14

Блинкова вышла во второй круг турнира в Хобарте

Руслан Минаев
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Россиянка Анна Блинкова победила американку Бернарду Перу в первом круге турнира в Хобарте — 7:5, 6:4.

Матч длился 1 час 50 минут. Блинкова сделала 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов.

Во втором круге 75-я ракетка мира сыграет с победительницей матча Лулу Сун (Новая Зеландия, 5) — София Кенин (США, WC).

Хобарт (Австралия)

Турнир WTA Hobart International

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Блинкова (Россия) — Бернарда Пера (США) — 7:5, 6:4

Анна Блинкова
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