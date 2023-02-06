Блинкова опустилась на три позиции в обновленном рейтинге WTA

Российская теннисистка Анна Блинкова потеряла три позиции в обновленном рейтинге WTA, опубликованном на официальном сайте организации.

Теперь 24-летняя спортсменка занимает 67-е место, набрав 884 очка. Лидером рейтинга остается Ига Швентек из Польши (10 485), на второй строчке — белорусская теннисистка Арина Соболенко (6 100), на третьей — Онс Жабер из Туниса (5210).

Лучшей среди представительниц России является Дарья Касаткина, занимающая восьмое место (3380). Россиянка Вероника Кудерметова располагается на 11-й строчке (2740).

Рейтинг WTA от 6 февраля 2023 года

1 (1). Ига Швентек (Польша) — 10485 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6100;

3 (3). Онс Жабер (Тунис) — 5210;

4 (4). Джессика Пегула (США) — 5000;

5 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 4795;

6 (6). Кори Гауфф (США) — 3992;

7 (7). Мария Саккари (Греция) — 3811;

8 (8). Дарья Касаткина (Россия) — 3380;

9 (9). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2905;

10 (10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2815;

11 (11) Вероника Кудерметова (Россия) — 2740...

17 (17). Екатерина Александрова (Россия) — 2030...

19 (19). Людмила Самсонова (Россия) — 1905...

44 (43). Анастасия Потапова (Россия) — 1179...

55 (53). Анна Калинская (Россия) —973...

67 (64). Анна Блинкова (Россия) — 884...

84 (83). Варвара Грачева (Россия) — 750...

94 (94). Диана Шнайдер (Россия) — 699.