Блинкова обыграла Наварро в четвертьфинале турнира в Страсбурге

Российская теннисистка Анна Блинкова одержала победу над Эммой Наварро из США в четвертьфинале турнира в Страсбурге (Франция) — 6:4, 6:4.

Игра продолжалась 1 час 41 минуту.

Блинкова сделала 5 эйсов, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету американки 1 подача навылет, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Анна Блинкова (Россия) — Эмма Наварро (США) — 6:4, 6:4