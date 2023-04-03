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Сегодня, 21:16

Блинкова обыграла Бондар и вышла во второй круг турнира в Чарльстоне

Мария Гусева
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Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг турнира WTA в Чарльстоне (США).

В матче первого круга 24-летняя спортсменка обыграла Анну Бондар из Венгрии — 7:6 (9:7), 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. На счету Блинковой 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6. Бондар сделала 6 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и не реализовала 4 брейк-пойнта.

Во втором круге соперницей Блинковой станет Джессика Пегула из США.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Блинкова (Россия) — Анна Бондар (Венгрия) — 7:6 (9:7), 6:2

Теннис
Анна Блинкова
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