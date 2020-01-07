Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    WTA

Блинкова обыграла Бенчич и вышла во второй круг турнира в Шэньчжэне

08:40
Теги:

Россиянка Анна Блинкова переиграла швейцарку Белинду Бенчич на турнире в Шэньчжэне. Во втором круге она встретится с Зариной Дияс из Казахстана, которая обыграла китаянку Дуань Инин.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shenzhen Open

Призовой фонд 651 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Блинкова (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария, 1) — 3:6, 6:3, 6:3

Зарина Дияс (Казахстан) — Дуань Инин (Китай, WC) — 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/shenzhen/2020/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир