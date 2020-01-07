Блинкова обыграла Бенчич и вышла во второй круг турнира в Шэньчжэне
08:40
Россиянка Анна Блинкова переиграла швейцарку Белинду Бенчич на турнире в Шэньчжэне. Во втором круге она встретится с Зариной Дияс из Казахстана, которая обыграла китаянку Дуань Инин.
Шэньчжэнь (Китай)
Турнир WTA Shenzhen Open
Призовой фонд 651 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Блинкова (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария, 1) — 3:6, 6:3, 6:3
Зарина Дияс (Казахстан) — Дуань Инин (Китай, WC) — 6:3, 6:4
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