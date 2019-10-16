Блинкова на турнире в Люксембурге победила 15-летнюю Гауфф, выиграв второй сет 6:0

Анна Блинкова в первом круге турнира в Люксембурге взяла верх над 15-летней американкой Кори Гауфф (6:4, 6:0), которая на прошлой неделе выиграла первый титул WTA в карьере. Продолжительность противостояния составила 1 час.

За право выхода в четвертьфинал Блинкова сразится с немкой Татьяной Марией.

Люксембург (Люксембург)

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Блинкова (Россия, 8) — Кори Гауфф (США) — 6:4, 6:0