Блинкова на турнире в Люксембурге победила 15-летнюю Гауфф, выиграв второй сет 6:0
17:13
Анна Блинкова в первом круге турнира в Люксембурге взяла верх над 15-летней американкой Кори Гауфф (6:4, 6:0), которая на прошлой неделе выиграла первый титул WTA в карьере. Продолжительность противостояния составила 1 час.
За право выхода в четвертьфинал Блинкова сразится с немкой Татьяной Марией.
Люксембург (Люксембург)
Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Блинкова (Россия, 8) — Кори Гауфф (США) — 6:4, 6:0