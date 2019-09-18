Блинкова на турнире в Гуанчжоу победила Крунич, уступая 2:5 во втором сете

Россиянка Анна Блинкова во втором круге турнира в Гуанчжоу (Китай) победила сербку Александру Крунич — 6:2, 7:5. Во втором сете Анна уступала 2:5, но выиграла 5 геймов подряд, а вместе с ними и встречу.

В четвертьфинале Блинкова сыграет с чешкой Марией Боузковой.

Гуанчжоу (Китай)

Турнир WTA Guangzhou Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Блинкова (Россия) — Александра Крунич (Сербия) — 6:2, 7:5