Блинкова на турнире в Гуанчжоу победила Крунич, уступая 2:5 во втором сете
19:19
Россиянка Анна Блинкова во втором круге турнира в Гуанчжоу (Китай) победила сербку Александру Крунич — 6:2, 7:5. Во втором сете Анна уступала 2:5, но выиграла 5 геймов подряд, а вместе с ними и встречу.
В четвертьфинале Блинкова сыграет с чешкой Марией Боузковой.
Гуанчжоу (Китай)
Турнир WTA Guangzhou Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анна Блинкова (Россия) — Александра Крунич (Сербия) — 6:2, 7:5