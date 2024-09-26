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Сегодня, 14:44

Блинкова уступила Муховой в первом круге турнира в Пекине

Сергей Разин
корреспондент
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Российская теннисистка Анна Блинкова в первом круге турнира в Пекине уступила Каролине Муховой из Чехии со счетом 1:6, 1:6.

Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. На счету 26-летней россиянки эйс, два двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Во втором круге Мухова встретится с китаянкой Юэ Юань.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Каролина Мухова (Чехия) — Анна Блинкова (Россия) — 6:1, 6:1

Анна Блинкова
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