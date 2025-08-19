Блинкова уступила Мертенс в первом круге турнира в Монтеррее
Российская теннисистка Анна Блинкова в первом круге турнира в Монтеррее уступила бельгийке Элисе Мертенс со счетом 4:6, 3:6.
Встреча продолжалась 1 час 38 минут. На счету 26-летней россиянки 2 эйса, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.
Во втором круге Мертенс встретится с Донной Векич из Хорватии.
Монтеррей (Мексика)
Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2025
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Элисе Мертенс (Бельгия, 5) — Анна Блинкова (Россия) — 6:4, 6:3
Донна Векич (Хорватия) — Мария Саккари (Греция, WC) — 6:2, 6:3
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