Блинкова уступила Мертенс в первом круге турнира в Монтеррее

Российская теннисистка Анна Блинкова в первом круге турнира в Монтеррее уступила бельгийке Элисе Мертенс со счетом 4:6, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. На счету 26-летней россиянки 2 эйса, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

Во втором круге Мертенс встретится с Донной Векич из Хорватии.

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2025

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Элисе Мертенс (Бельгия, 5) — Анна Блинкова (Россия) — 6:4, 6:3

Донна Векич (Хорватия) — Мария Саккари (Греция, WC) — 6:2, 6:3