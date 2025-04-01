Блинкова проиграла в первом круге турнира в Чарльстоне

Россиянка Анна Блинкова проиграла американке Энн Ли в первом круге турнира в Чарльстоне — 4:6, 3:6.

Матч длился 1 час 31 минуту. Блинкова за игру сделала 1 эйс, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. У Ли — 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 из 11 реализованных брейк-пойнтов.

Ли во втором круге сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Энн Ли (США) — Анна Блинкова (Россия) — 6:4, 6:3