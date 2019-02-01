Блинкова и Яфань вышли в финал турнира в Таиланде в парном разряде

Россиянка Анна Блинкова и китаянка Ван Яфань вышли в финал турнира WTA в Таиланде в парном разряде. Спортсменки обыграли представительниц Китая Пэн Шуай и Ян Чжаосюань в полуфинале - 7:6 (7:5), 7:5.
Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. В финале они сразятся с победительницами матча Хань Синьюнь (Китай)/Дария Юрак (Хорватия) - Ирина Бегу (Румыния)/Моника Никулеску (Румыния).
Хуахин (Таиланд)
Турнир WTA Toyota Thailand Open presented by E@
Призовой фонд 226 750 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Анна Блинкова/Ван Яфань (Россия/Китай) - Пэн Шуай/Ян Чжаосюань (Китай, 3) - 7:6 (7:5), 7:5
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