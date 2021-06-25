Блинкова и Рус вышли в полуфинал турнира в Бад-Хомбурге
14:05
Россиянка Анна Блинкова и голландка Аранча Рус вышли в полуфинал в парах на турнире в Бад-Хомбурге (Германия).
В четвертьфинале они обыграли новозеландку Эрин Рутлифф и бельгийку Кимберли Циммерманн со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 11:9. Матч продлился 1 час 47 минут.
В полуфинале Блинкова и Рус сыграют с хорваткой Дарьей Юрак и словенкой Андреей Клепач.
Призовой фонд ктурнира составляет почти 190 тысяч евро.
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