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Блинкова и Рус вышли в полуфинал турнира в Бад-Хомбурге

14:05
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Россиянка Анна Блинкова и голландка Аранча Рус вышли в полуфинал в парах на турнире в Бад-Хомбурге (Германия).

В четвертьфинале они обыграли новозеландку Эрин Рутлифф и бельгийку Кимберли Циммерманн со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 11:9. Матч продлился 1 час 47 минут.

В полуфинале Блинкова и Рус сыграют с хорваткой Дарьей Юрак и словенкой Андреей Клепач.

Призовой фонд ктурнира составляет почти 190 тысяч евро.

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