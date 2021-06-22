Блинкова и Рус прошли во второй круг парного турнира WTA в Германии
15:19
Российская теннисистка Анна Блинкова и Аранча Рус из Нидерландов прошли во второй круг турнира в Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия).
В первом круге они обыграли Катаржину Питер из Чехии и Росали Ван дер Хук из Нидерландов со счетом 6:2, 6:0. Встреча продолжалась 58 минут.
В следующем раунде соперницами Блинковой и Рус станут победительницы матча Эрин Рутлифф/Кимпберли Циммерманн (Новая Зеландия/Бельгия) — Тамара Корпач/Анна Зая (Германия).
Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)
Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, трава
Парный разряд
Первый круг
Анна Блинкова/Аранча Рус (Россия/Голландия, 3) — Катаржина Питер/Росали Ван дер Хук (Польша/Голландия) — 6:2, 6:0
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