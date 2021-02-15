Блинкова и Потапова вышли во второй круг турнира в Мельбурне

Россиянки Анна Блинкова и Анастасия Потапова вышли во второй круг турнира в Мельбурне в парном разряде, обыграв австралиек Лизетт Кабреру Мэддисон Инглис — 6:1, 6:1.

За выход в четвертьфинал Блинкова и Потапова поборются с румынками Кристиной-Андреа Миту и Ралукой-Йоаной Олару.

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Phillip Island Trophy

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Анна Блинкова/Анастасия Потапова (Россия) — Лизетт Кабрера/Мэддисон Инглис (Австралия) — 6:1, 6:1