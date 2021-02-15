Блинкова и Потапова вышли во второй круг турнира в Мельбурне
10:58
Россиянки Анна Блинкова и Анастасия Потапова вышли во второй круг турнира в Мельбурне в парном разряде, обыграв австралиек Лизетт Кабреру Мэддисон Инглис — 6:1, 6:1.
За выход в четвертьфинал Блинкова и Потапова поборются с румынками Кристиной-Андреа Миту и Ралукой-Йоаной Олару.
Мельбурн (Австралия)
Турнир WTA Phillip Island Trophy
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Анна Блинкова/Анастасия Потапова (Россия) — Лизетт Кабрера/Мэддисон Инглис (Австралия) — 6:1, 6:1
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