Блинкова и Кудерметова вышли в полуфинал турнира в Мельбурне, Звонарева и Зигемунд вылетели

Российский дуэт Анна Блинкова/Вероника Кудерметова вышел в полуфинал турнира в Мельбурне (Австралия), обыграв румынок Монику Никулеску и Патричу Марию Тиг — 2:6, 6:2, 10:8.

В полуфинале россиянки встретятся с тайваньской парой Латиша Чань/Хао-Чин Чань.

В параллельном матче немецко-российская пара Лаура Зигемунд/Вера Звонарева уступила чешским теннисисткам Барборе Крейчиковой и Катержине Синяковой — 6:3, 1:6, 6:10.

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Gippsland Trophy

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 1) — Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 7) — 3:6, 6:1, 10:6

Анна Блинкова/Вероника Кудерметова (Россия, 8) — Моника Никулеску/Патрича Мария Тиг (Румыния) — 2:6, 6:2, 10:8