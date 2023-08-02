Блинкова и Грачева проиграли в первом круге турнира в Вашингтоне в парном разряде
Российская теннисистка Анна Блинкова в паре с Варварой Грачевой проиграла в первом круге турнира в Вашингтоне. В трех сетах они проиграли американке Николь Меличар и австралийке Эллен Перес.
Следующий соперник Меличар и Перес определится в матче Тереза Михаликова/Ян Чжаосюань — Лаура Зигемунд/Вера Звонарева.
Вашингтон (США)
Турнир WTA Mubadala Citi DC Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Николь Меличар/Эллен Перес (США/Австралия, 1) — Анна Блинкова/Варвара Грачева (Россия/Франция) — 7:6 (7:3), 5:7, 10:6
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