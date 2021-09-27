Блинкова и Данилина пробились во второй раунд парного турнира в Нур-Султане
15:20
Российская теннисистка Анна Блинкова и представительница Казахстана Анна Данилина вышли во второй раунд турнира WTA в Нур-Султане (Казахстан) в парном разряде.
В первом раунде они победили дуэт из Казахстана Гозаль Айнитдинова/Жибек Куламбаева (Казахстан, WC) — 6:3, 0:6, 10:8. Их следующими соперницами станут победители матча Натела Дзаламидзе/Кая Юван (Россия/Словения) — Анастасия Гасанова/Наталья Вихлянцева (Россия).
Нур-Султан (Казахстан)
Турнир WTA Astana Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Анна Блинкова/Анна Данилина (Россия/Казахстан, 2) — Гозаль Айнитдинова/Жибек Куламбаева (Казахстан, WC) — 6:3, 0:6, 10:8
Читайте также
«Усик несет мир и братство. Если бы не победы, националисты постарались бы закрыть ему рот». Сильная речь Шлеменко
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю