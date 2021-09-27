Блинкова и Данилина пробились во второй раунд парного турнира в Нур-Султане

Российская теннисистка Анна Блинкова и представительница Казахстана Анна Данилина вышли во второй раунд турнира WTA в Нур-Султане (Казахстан) в парном разряде.

В первом раунде они победили дуэт из Казахстана Гозаль Айнитдинова/Жибек Куламбаева (Казахстан, WC) — 6:3, 0:6, 10:8. Их следующими соперницами станут победители матча Натела Дзаламидзе/Кая Юван (Россия/Словения) — Анастасия Гасанова/Наталья Вихлянцева (Россия).

Нур-Султан (Казахстан)

Турнир WTA Astana Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Анна Блинкова/Анна Данилина (Россия/Казахстан, 2) — Гозаль Айнитдинова/Жибек Куламбаева (Казахстан, WC) — 6:3, 0:6, 10:8