Блинкова выбыла в первом круге турнира в Цинциннати

Россиянка Анна Блинкова проиграла австралийке Кимберли Биррелл в первом круге турнира в Цинциннати — 2:6, 1:6.

Матч длился 1 час 11 минут. Блинкова за игру сделала 1 эйс, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов.

Биррелл во втором круге встретится с Джессикой Пегулой из США.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кимберли Биррелл (Австралия) — Анна Блинкова (Россия) — 6:2, 6:1