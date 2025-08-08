Блинкова выбыла в первом круге турнира в Цинциннати
Россиянка Анна Блинкова проиграла австралийке Кимберли Биррелл в первом круге турнира в Цинциннати — 2:6, 1:6.
Матч длился 1 час 11 минут. Блинкова за игру сделала 1 эйс, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов.
Биррелл во втором круге встретится с Джессикой Пегулой из США.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Кимберли Биррелл (Австралия) — Анна Блинкова (Россия) — 6:2, 6:1
