Блинкова и Потапова вышли в финал турнира в Мельбурне в парном разряде
06:35
Россиянки Анна Блинкова и Анастасия Потапова одержали победу в полуфинале турнира в Мельбурне в парном разряде. В двух сетах они переиграли японку Макото Ниномия и китаянку Ван Яфань.
Вторые финалистки определятся в матче Анкита Райна (Индия)/Камилла Рахимова (Россия) - Франческа Джоунс (Великобритания)/Надя Подороска (Аргентина).
Мельбурн (Австралия)
Турнир WTA Phillip Island Trophy
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Анна Блинкова/Анастасия Потапова (Россия) — Макото Ниномия/Ван Яфань (Япония/Китай, 7) — 6:4, 6:3
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