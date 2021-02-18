Блинкова и Потапова вышли в финал турнира в Мельбурне в парном разряде

Россиянки Анна Блинкова и Анастасия Потапова одержали победу в полуфинале турнира в Мельбурне в парном разряде. В двух сетах они переиграли японку Макото Ниномия и китаянку Ван Яфань.

Вторые финалистки определятся в матче Анкита Райна (Индия)/Камилла Рахимова (Россия) - Франческа Джоунс (Великобритания)/Надя Подороска (Аргентина).

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Phillip Island Trophy

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Анна Блинкова/Анастасия Потапова (Россия) — Макото Ниномия/Ван Яфань (Япония/Китай, 7) — 6:4, 6:3