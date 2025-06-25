Теннис
25 июня, 15:05

Павлюченкова выиграла во втором круге турнира в Истбурне

Камила Абдурахманова
корреспондент

Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла австралийку Киберли Биррелл во втором круге турнира в Истбурне со счетом 7:5, 7:5.

Матч длился 1 час 56 минут. За это время Павлюченкова выполнила девять подач навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из пятнадцати возможных. Биррелл же выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи.

В следующем круге россиянка сыграет с победительницей пары Камилла Рахимова (Россия) — Пэйтон Стирнс (США).

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Lexus Eastbourne Open

Призовой фонд 389 000 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Кимберли Биррелл (Австралия, Q) — 7:5, 7:5

Теннис
Анастасия Павлюченкова
  • инок

    Поздравляю Анастасию с трудной, но победой. Она заслужила её!

    25.06.2025

  • Sinaron

    Ну так себе игра была.

    25.06.2025

  • Алехандрохорс

    Ну, Настя, ну боец. Оба сета вырвала, проигрывая на подачах соперницы в коновках! На стороне Насти преимущество в эйсах 9/2 и отличная статистика по первой подаче. ( со второй - беда) Да, турнир категории 250, но Павлюченковой очень важно почуствовать игровой ритм на траве. И 1/4 это уже неплохо.

    25.06.2025

  • Zohr Vad

    Настя! Приятно нас удивляешь!!!! Так держать

    25.06.2025

