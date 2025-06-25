Павлюченкова выиграла во втором круге турнира в Истбурне

Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла австралийку Киберли Биррелл во втором круге турнира в Истбурне со счетом 7:5, 7:5.

Матч длился 1 час 56 минут. За это время Павлюченкова выполнила девять подач навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из пятнадцати возможных. Биррелл же выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи.

В следующем круге россиянка сыграет с победительницей пары Камилла Рахимова (Россия) — Пэйтон Стирнс (США).

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Lexus Eastbourne Open

Призовой фонд 389 000 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Кимберли Биррелл (Австралия, Q) — 7:5, 7:5