Павлюченкова выиграла во втором круге турнира в Истбурне
Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла австралийку Киберли Биррелл во втором круге турнира в Истбурне со счетом 7:5, 7:5.
Матч длился 1 час 56 минут. За это время Павлюченкова выполнила девять подач навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из пятнадцати возможных. Биррелл же выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи.
В следующем круге россиянка сыграет с победительницей пары Камилла Рахимова (Россия) — Пэйтон Стирнс (США).
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Lexus Eastbourne Open
Призовой фонд 389 000 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Кимберли Биррелл (Австралия, Q) — 7:5, 7:5
Новости