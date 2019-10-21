Бетани Маттек-Сэндз: «Серене Уильямс важна победа на турнире «Большого шлема» после рождения дочери»

Американская теннисистка Бетани Маттек-Сэндз выразила мнение, что ее соотечественница Серена Уильямс рассчитывает выиграть турнир «Большого шлема» после рождения дочери. Уильямс-младшая родила дочь 1 сентября 2017 года. После этого она доходила до финала Уимблдона и US Open, но дважды проиграла.

— Я вижу, что она по-прежнему крайне мотивирована продолжать играть, — цитирует RT Маттек-Сэндз. — Думаю, важнее рекорда Корт для нее победа на турнире Большого шлема после рождения дочери. Это удалось Ким Клейстерс, к тому же в спорт возвращаются и другие теннисистки, ставшие матерями. Думаю, Серена на своем примере стремится показать, что это возможно. И она до сих пор демонстрирует великолепный теннис, с каждым месяцем все больше приходя в форму. Это большой вызов: она близка к цели, и это раззадоривает ее еще больше. Мне кажется, именно поэтому у нее есть запал для следующего сезона.