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Бертенс вышла в четвертый раунд Australian Open

15:06
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Голландская теннисистка Кики Бертенс в третьем раунде Australian Open обыграла Зарину Дияс из Казахстана со счетом 6:2, 7:6.

Девятая ракетка мира сделала два эйса, совершила три двойные ощибки и взяла три брейк-пойнта из девяти.

В четвертом раунде Бертенс сыграет с испанкой Гарбинье Мугурузой.

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Кики Бертенс (Голландия, 9) — Зарина Дияс (Казахстан) — 6:2, 7:6 (7:3)

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