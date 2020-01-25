Бертенс вышла в четвертый раунд Australian Open

Голландская теннисистка Кики Бертенс в третьем раунде Australian Open обыграла Зарину Дияс из Казахстана со счетом 6:2, 7:6.

Девятая ракетка мира сделала два эйса, совершила три двойные ощибки и взяла три брейк-пойнта из девяти.

В четвертом раунде Бертенс сыграет с испанкой Гарбинье Мугурузой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Кики Бертенс (Голландия, 9) — Зарина Дияс (Казахстан) — 6:2, 7:6 (7:3)