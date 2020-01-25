Бертенс вышла в четвертый раунд Australian Open
15:06
Голландская теннисистка Кики Бертенс в третьем раунде Australian Open обыграла Зарину Дияс из Казахстана со счетом 6:2, 7:6.
Девятая ракетка мира сделала два эйса, совершила три двойные ощибки и взяла три брейк-пойнта из девяти.
В четвертом раунде Бертенс сыграет с испанкой Гарбинье Мугурузой.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Кики Бертенс (Голландия, 9) — Зарина Дияс (Казахстан) — 6:2, 7:6 (7:3)
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