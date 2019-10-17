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Бертенс вышла в 1/4 финала «Кубка Кремля»

13:43
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Представительница Нидерландов Кики Бертенс обыграла эстонку Кайю Канепи во втором круге «Кубка Кремля» — 4:6, 6:3, 7:5.

Их матч продолжался 2 часа 19 минут. В 1/4 финала турнира Бертенс сыграет с француженкой Кристиной Младенович или с латвийкой Анастасией Севастовой.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 966 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кики Бертенс (Голландия, 2) — Кайя Канепи (Эстония, Q) — 4:6, 6:3, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/kremlincup/2019/12/5/

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