Бертенс стала победительницей турнира в Санкт-Петербурга во второй раз подряд
18:01
Представительница Голландии Кики Бертенс стала победительницей турнира в Санкт-Петербурге. В финале она в двух сетах переиграла Елену Рыбакину — 6:1, 6:3.
Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут.
В финале прошлогоднего турнира в Санкт-Петербурге Бертенс одолела представительницу Хорватии Донну Векич со счетом 7:6, 6:4.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 782 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Кики Бертенс (Голландия, 2) — Елена Рыбакина (Казахстан, 8) — 6:1, 6:3
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