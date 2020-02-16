Бертенс стала победительницей турнира в Санкт-Петербурга во второй раз подряд

Представительница Голландии Кики Бертенс стала победительницей турнира в Санкт-Петербурге. В финале она в двух сетах переиграла Елену Рыбакину — 6:1, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут.

В финале прошлогоднего турнира в Санкт-Петербурге Бертенс одолела представительницу Хорватии Донну Векич со счетом 7:6, 6:4.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 782 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Кики Бертенс (Голландия, 2) — Елена Рыбакина (Казахстан, 8) — 6:1, 6:3