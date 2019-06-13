Бертенс считает, что с текущим уровнем конкуренции она может стать первой ракеткой мира

Голландка Кики Бертенс считает, что с текущим уровнем конкуренции ей по силам стать первой ракеткой мира.Теннисистка занимает четвертую строчку в рейтинге WTA.

– Я могу победить любую соперницу в хороший день, и проиграть кому угодно в плохой, - приводит The Holland Herald слова Бертенс. - Теннисистки из топ-100 – профессионалы, которые стремятся побеждать. Конкуренция очень жесткая. Я стараюсь выкладываться по полной в каждом матче.

Я могла со спокойной душой завершить карьеру два года назад, когда вошла в топ-30. Это уже было огромным достижением. Но я чувствовала, что еще не полностью реализовала свой потенциал. Почему бы мне не стать первой ракеткой мира? С текущей конкуренцией все возможно.