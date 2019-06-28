Бертенс рассказала, за счет чего ей удалось обыграть Соболенко

Голландская теннисистка Кики Бертенс поделилась эмоциями после победы над белоруской Ариной Соболенко (6:4, 3:6, 6:4) в 1/4 финала турнира WTA в Истборне.

– Я еще ни разу не проигрывала Соболенко. Мне нравится, когда соперница играет мощно, в таком случае я могу чаще использовать резаные удары. Мне не нужно прикладывать слишком много сил при выполнении ударов. Думаю, в этом матче я нашла баланс между резаными ударами и агрессивной игрой, – цитирует Бертенс официальный сайт WTA.

– Играть с Ариной всегда непросто, но в первом сете я действовала отлично. Это был мой лучший матч на траве. Во втором сете уровень моей игры был немного ниже, а в третьем я снова заиграла лучше. В целом это была отличная битва.

В полуфинале турнира Бертенс сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.