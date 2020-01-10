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Бертенс прокомментировала поражение от Осаки в Брисбене. Теперь она ждет финала турнира в парном разряде

11:58
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Представительница Нидерландов Кики Бертенс после поражения четвертой ракетки мира Наоми Осаки отметила, что матч получился хорошим, однако не позволял победить.

— Хороший матч, но недостаточно хороший, чтобы выиграть сегодня, — написала Бертенс в Instagram. — В любом случае, доволен этим началом сезона и тем, как я себя чувствую на корте. Увидимся в воскресенье на финале турнира в парном разряде с Эшли Барти.

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