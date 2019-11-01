Бертенс прекратила сотрудничество с тренером Слейтером
11:46
Голландка Кики Бертенс прекратила сотрудничество с тренером Рамоном Слейтером. Об этом сообщил сам специалист в своем Twitter.
— Я бы хотел поблагодарить Кики за доверие, тяжелую работу и преданность делу в течение последних четырех лет. Желаю ей всего наилучшего в будущем. Также хотел бы поблагодарить WTA и всех моих коллег-тренеров. Жизнь в туре может быть трудной, но у меня действительно было ощущение, что мы в одной лодке, — написал Слейтер.
Сотрудничество Бертенс с тренером продолжалось с 2015 года.
For my non-Dutch speaking followers: Short reaction on the decision of @kikibertens to stop our collaboration. pic.twitter.com/QyamjknYBa— Raemon Sluiter (@raemonsluiter) November 1, 2019
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