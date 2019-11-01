Бертенс прекратила сотрудничество с тренером Слейтером

Голландка Кики Бертенс прекратила сотрудничество с тренером Рамоном Слейтером. Об этом сообщил сам специалист в своем Twitter.

— Я бы хотел поблагодарить Кики за доверие, тяжелую работу и преданность делу в течение последних четырех лет. Желаю ей всего наилучшего в будущем. Также хотел бы поблагодарить WTA и всех моих коллег-тренеров. Жизнь в туре может быть трудной, но у меня действительно было ощущение, что мы в одной лодке, — написал Слейтер.

Сотрудничество Бертенс с тренером продолжалось с 2015 года.