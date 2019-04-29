Голландка Кики Бертенс поднялась на девятую строчку в чемпионской гонке WTA.
Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, располагается на 21-й позиции.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 29 апреля
1 (1*). Петра Квитова (Чехия) – 3205
2 (2). Наоми Осака (Япония) – 2556
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 2306
4 (4). Эшли Барти (Австралия) – 1855
5 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) – 1839
6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) – 1757
7 (7). Анжелика Кербер (Германия) – 1555
8 (8). Элина Свитолина (Украина) – 1366
9 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) – 1361
10 (9). Симона Халеп (Румыния) – 1246
21 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 697...
32 (30). Екатерина Александрова (Россия) – 537…
37 (41). Вероника Кудерметова (Россия) – 496...
41 (37). Виталия Дьяченко (Россия) – 443...
47 (48). Вера Звонарёва (Россия) – 393...
58 (56). Мария Шарапова (Россия) – 355...
72 (110). Маргарита Гаспарян (Россия) – 302...
82 (75). Евгения Родина (Россия) – 276…
85 (78). Наталья Вихлянцева (Россия) – 263
86 (85). Анна Блинкова (Россия) – 261...
88 (104). Дарья Касаткина (Россия) – 257
* - положение в предыдущем рейтинге