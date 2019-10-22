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Бертенс обыграла Векич на WTA Elite Trophy

13:13
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Представительница Голландии Кики Бертенс обыграла хорватку Донну Векич в матче группового турниира WTA Elite Trophy в Чжухае (Китай) — 7:6 (7:5), 6:2. Этот матч стал первым в группе «Азалия».

Чжухай (Китай)

Турнир WTA Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai

Призовой фонд 2 419 844 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа «Азалия»

Кики Бертенс (Голландия, 1) — Донна Векич (Хорватия, 8) — 7:6 (7:5), 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/zhuhai/2019/

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