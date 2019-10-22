Бертенс обыграла Векич на WTA Elite Trophy
13:13
Представительница Голландии Кики Бертенс обыграла хорватку Донну Векич в матче группового турниира WTA Elite Trophy в Чжухае (Китай) — 7:6 (7:5), 6:2. Этот матч стал первым в группе «Азалия».
Чжухай (Китай)
Турнир WTA Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai
Призовой фонд 2 419 844 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа «Азалия»
Кики Бертенс (Голландия, 1) — Донна Векич (Хорватия, 8) — 7:6 (7:5), 6:2
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