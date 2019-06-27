Бертенс обыграла Соболенко в четвертьфинале турнира в Истборне

Голландская теннисистка Кики Бертенс обыграла белоруску Арину Соболенко (6:4, 3:6, 6:4) в 1/4 финала турнира WTA в Истборне (Великобритания).

Матч продолжался два часа и шесть минут. В полуфинале Бертенс сыграет с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) - Каролина Плишкова (Чехия).

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Nature Valley International

Призовой фонд 933 612 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Кики Бертенс (Голландия, 3) - Арина Соболенко (Белоруссия, 8) - 6:4, 3:6, 6:4