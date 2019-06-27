18:44 | Теннис — WTA

Бертенс обыграла Соболенко в четвертьфинале турнира в Истборне

0
Обсудить

Голландская теннисистка Кики Бертенс обыграла белоруску Арину Соболенко (6:4, 3:6, 6:4) в 1/4 финала турнира WTA в Истборне (Великобритания).

Матч продолжался два часа и шесть минут. В полуфинале Бертенс сыграет с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) - Каролина Плишкова (Чехия).

Истборн (Великобритания) 

Турнир WTA Nature Valley International 

Призовой фонд 933 612 долларов 

Открытые корты, трава 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Кики Бертенс (Голландия, 3) - Арина Соболенко (Белоруссия, 8) - 6:4, 3:6, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/eastbourne/2019/

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ