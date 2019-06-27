Бертенс обыграла Соболенко в четвертьфинале турнира в Истборне

Голландская теннисистка Кики Бертенс обыграла белоруску Арину Соболенко (6:4, 3:6, 6:4) в 1/4 финала турнира WTA в Истборне (Великобритания).
Матч продолжался два часа и шесть минут. В полуфинале Бертенс сыграет с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) - Каролина Плишкова (Чехия).
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Nature Valley International
Призовой фонд 933 612 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Кики Бертенс (Голландия, 3) - Арина Соболенко (Белоруссия, 8) - 6:4, 3:6, 6:4
Дополнительная информация
Загрузка...