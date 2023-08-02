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Сегодня, 09:45

Беременная Серена Уильямс раскрыла пол своего второго ребенка

Иван Торопцев
Корреспондент
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Серена Уильямс.
Фото Reuters

Американская теннисистка Серена Уильямс раскрыла пол своего второго ребенка.

31 июля беременная 41-летняя спортсменка вместе со своим мужем Алексисом Оганяном устроила вечеринку, посвященную будущему ребенку.

Вечером пара необычным способом объявила присутствующим, что у них будет еще одна девочка: в небе над домом Уильямс появились дроны, которые выстроились в слово «girl».

Серена Уильямс замужем за Алексисом Оганяном с 2017 года. 1 сентября 2017 года, за два месяца до свадьбы у пары родилась дочь Олимпия.

Уильямс объявила о второй беременности в мае 2023 года.

Серена Уильямс и&nbsp;Алексис Оганян на&nbsp;Met Gala. Серена ждет второго ребенка. Теперь она точно больше не выйдет на корт?

Теннис
Серена Уильямс
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