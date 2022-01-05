Беранкис победил Гирона и сыграет с Надалем на турнире в Мельбурне
06:37
Литовец Рикардас Беранкис в первом круге турнира в Мельбурне (Melbourne Summer Set ) победил американца Маркоса Гирона со счетом 7:5, 6:4.
Во втором круге Беранкис встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.
Мельбурн (Австралия)
Турнир ATP Melbourne Summer Set
Призовой фонд 521 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Рикардас Беранкис (Литва, Q) — Маркос Гирон (США) — 7:5, 6:4
Джордан Томпсон (Австралия) — Кристофер О`Коннелл (Австралия, WC) — 1:6, 7:5, 6:4
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