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Беранкис победил Гирона и сыграет с Надалем на турнире в Мельбурне

06:37

Литовец Рикардас Беранкис в первом круге турнира в Мельбурне (Melbourne Summer Set ) победил американца Маркоса Гирона со счетом 7:5, 6:4.

Во втором круге Беранкис встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.

Мельбурн (Австралия)

Турнир ATP Melbourne Summer Set

Призовой фонд 521 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Рикардас Беранкис (Литва, Q) — Маркос Гирон (США) — 7:5, 6:4

Джордан Томпсон (Австралия) — Кристофер О`Коннелл (Австралия, WC) — 1:6, 7:5, 6:4

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Роман Шишов все материалы автора
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