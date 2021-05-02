Бенчич вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде
01:30
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич во втором круге турнира в Мадриде обыграла американку Бернарду Перу со счетом 3:6, 6:1, 7:6.
Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты. Швейцарка сделала 6 эйсов и 5 двойных ошибок, а также реализовала 3 брейк-пойнта из 16.
В 1/8 финала турнира Бенчич встретится с Онс Жабер из Туниса.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 2 549 105 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Белинда Бенчич (Швейцария, 8) — Бернарда Пера (США, Q) — 3:6, 6:1, 7:6 (7:5)
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