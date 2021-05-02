Бенчич вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич во втором круге турнира в Мадриде обыграла американку Бернарду Перу со счетом 3:6, 6:1, 7:6.

Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты. Швейцарка сделала 6 эйсов и 5 двойных ошибок, а также реализовала 3 брейк-пойнта из 16.

В 1/8 финала турнира Бенчич встретится с Онс Жабер из Туниса.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 2 549 105 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Белинда Бенчич (Швейцария, 8) — Бернарда Пера (США, Q) — 3:6, 6:1, 7:6 (7:5)