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Бенчич снялась с турнира в Индиан-Уэллсе из-за травмы

Швейцарка Белинда Бенчич снялась с турнира в американском Индиан-Уэллсе из-за травмы колена
23:00
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Швейцарка Белинда Бенчич снялась с турнира в американском Индиан-Уэллсе из-за травмы колена, сообщает AP News.

Во втором круге 24-летняя теннисистка должна была встретиться с Шелби Роджерс. В итоге соперницей американки станет представительница Словакии Кристина Кучова.

Бенчич, выигравшая олимпийский турнир в Токио, занимает десятое место в рейтинге WTA.

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Иван Шитик все материалы автора
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