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Бенчич получила wild card на квалификацию Кубка Кремля

19:57
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Десятая ракетка мира Белинда Бенчич, претендующая на попадание на Итоговый турнир WTA, получила «wild card «в квалификационную сетку турнира «ВТБ Кубок Кремля».

Таким образом, на турнире выступят три теннисистки, которые борются за попадание на Итоговый чемпионат, в том числе украинка Элина Свитолина и голландка Кики Бертенс.

Матчи Кубка Кремля пройдут в Ледовом Дворце «Крылатское» с 12 октября по 20 октября 2019 года.

Дополнительная информация

https://kremlincup.ru/news/552/

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