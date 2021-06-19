Бенчич победила Корне и вышла в финал турнира в Берлине
13:57
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич в полуфинале турнира в Берлине обыграла француженку Ализе Корне со счетом 7:5, 6:4.
Встреча длилась 1 час 48 минут. Швейцарка сделала 5 эйсов и 5 двойных ошибок, а также реализовала все 4 брейк-пойнта.
В финале Бенчич встретится с победительницей полуфинала Людмила Самсонова (Россия) — Виктория Азаренко (Белоруссия). Для швейцарки это второй финал в 2021 году. Всего на ее счету 4 титула WTA.
Берлин (Германия)
Турнир WTA bett1open
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Белинда Бенчич (Швейцария, 5) — Ализе Корне (Франция) — 7:5, 6:4
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