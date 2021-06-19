Бенчич победила Корне и вышла в финал турнира в Берлине

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич в полуфинале турнира в Берлине обыграла француженку Ализе Корне со счетом 7:5, 6:4.

Встреча длилась 1 час 48 минут. Швейцарка сделала 5 эйсов и 5 двойных ошибок, а также реализовала все 4 брейк-пойнта.

В финале Бенчич встретится с победительницей полуфинала Людмила Самсонова (Россия) — Виктория Азаренко (Белоруссия). Для швейцарки это второй финал в 2021 году. Всего на ее счету 4 титула WTA.

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Белинда Бенчич (Швейцария, 5) — Ализе Корне (Франция) — 7:5, 6:4