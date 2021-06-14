Бенчич обыграла Нимайер в первом раунде турнира в Берлине
17:41
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич победила немку Юлию Нимайер (4:6, 6:4, 7:5) в первом раунде турнира WTA в Берлине (Германия).
Матч продолжался два часа и 12 минут. В следующем раунде Бенчич сыграет с победительницей пары Петра Мартич (Хорватия) — Азиа Мухаммад (США).
Берлин (Германия)
Турнир WTA bett1open
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Белинда Бенчич (Швейцария, 5) — Юлия Нимайер (Германия, Q) — 4:6, 6:4, 7:5
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