Бенчич обыграла Нимайер в первом раунде турнира в Берлине

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич победила немку Юлию Нимайер (4:6, 6:4, 7:5) в первом раунде турнира WTA в Берлине (Германия).

Матч продолжался два часа и 12 минут. В следующем раунде Бенчич сыграет с победительницей пары Петра Мартич (Хорватия) — Азиа Мухаммад (США).

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Белинда Бенчич (Швейцария, 5) — Юлия Нимайер (Германия, Q) — 4:6, 6:4, 7:5