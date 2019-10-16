Бенчич объяснила, почему предпочла Кубок Кремля турниру в Люксембурге

Представительница Швейцарии Белинда Бенчич прокомментировала волевую победу над словенкой Полоной Херцог во втором круге Кубка Кремля.

- Она действительно неудобный для меня соперник, — цитирует Бенчич официальный сайт турнира. - Она улучшила свои результаты и игру за последние несколько лет. Очень тяжелый оппонент для любого игрока, учитывая ее резаные удары, сильную подачу, хороший форхенд. Я была готова к этому, но в первом сете по какой-то причине не могла найти к ней подход. И тогда я просто начала бороться за каждое очко, один мяч там, один сям... И вот так я выиграла второй сет. Затем снова, в начале третьего сета я чувствовала, что немного выпала из игры, но была близка к решению «загадки» о том, как ее обыграть. Каким-то образом, я смогла перевернуть игру. Я выиграла и рада этому.

- Вы выбрали московский турнир «ВТБ Кубок Кремля» вместо турнира в Люксембурге. В чем причина? Это тактическое решение или ваши личные предпочтения?

- Основная причина в данный момент — это гонка за попадание в Шэньчжэнь. Очевидно, что здесь я могу заработать больше очков, поскольку это турнир категории WTA Premier.

Я очень хочу принять участие в Итоговом турнире. Но очевидно, что шансы могут быть не очень большими. Но бороться до конца, это то, что делает каждый. И даже если я не отберусь в Шэньчжэнь в этом году, я просто сыграю в Чжухае, что тоже отлично. Попробую в следующем году. И я уверена, что у меня есть хорошие шансы вновь попасть на Итоговый турнир WTA, если я продолжу играть на таком уровне. Мне не надо грустить, если я не попаду в этом году.