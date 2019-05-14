Бенчич и Гергес вышли во второй круг турнира в Риме

Швейцарка Белинда Бенчич прошла в следующий раунд турнира WTA в Риме, обыграв в трех сетах латвийку Анастасию Севастову – 2:6, 6:3, 6:2.
В другом матче дня Юлия Гергес переиграла Си Сувэй из Тайваня.
Во втором круге Бенчич сыграет с победительницей пары Каролин Гарсия (Франция) – Кристина Младенович (Франция), Гергес с Михаэлой Бузарнеску (Румыния) или Еленой Остапенко (Латвия).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 151 788 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Белинда Бенчич (Швейцария) – Анастасия Севастова (Латвия, 12) – 2:6, 6:3, 6:2
Юлия Гергес (Германия, 16) – Си Сувэй (Тайвань) – 6:3, 6:4
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