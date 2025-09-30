Теннис
30 сентября, 08:42

Гауфф обыграла Бенчич и вышла в четвертьфинал турнира в Пекине

Сергей Разин
корреспондент

Американская теннисистка Коко Гауфф в 1/8 финала турнира в Пекине обыграла швейцарку Белинду Бенчич со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту. На счету 21-летней американки 4 эйса, 8 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

В четвертьфинале Гауфф встретится с победительницей матча Ева Лис (Германия) — Маккартни Кесслер (США).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Коко Гауфф (США, 2) — Белинда Бенчич (Швейцария, 15) — 4:6, 7:6 (7:4), 6:2

Белинда Бенчич
Кори Гауфф
  • f0rz

    Удивительно, памятуя их матч в пустыне в начале года

    30.09.2025

  • f0rz

    Бл, клуша на Бенчич, как так прос-ть умудрилась

    30.09.2025

  • Из Алматы

    Гауфф во втором сете по её виду уже готова была закончить турнир. Но тут Бенчич вдруг потеряла уверенность и замандражировала. Уже на тае проиграла пару важных очков (правда, и сетка помогла Гауфф). А в третьем сете Белинда просто "расклеилась"...

    30.09.2025

    Носкова на отказе Чжэн прошла в четвертый круг и сыграет с Потаповой на турнире в Пекине

    Гауфф квалифицировалась на Итоговый турнир WTA

