Гауфф обыграла Бенчич и вышла в четвертьфинал турнира в Пекине
Американская теннисистка Коко Гауфф в 1/8 финала турнира в Пекине обыграла швейцарку Белинду Бенчич со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 6:2.
Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту. На счету 21-летней американки 4 эйса, 8 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.
В четвертьфинале Гауфф встретится с победительницей матча Ева Лис (Германия) — Маккартни Кесслер (США).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Коко Гауфф (США, 2) — Белинда Бенчич (Швейцария, 15) — 4:6, 7:6 (7:4), 6:2
