Азаренко проиграла в четвертьфинале турнира в Аделаиде
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла чешке Линде Носковой в четвертьфинале турнира WTA в Аделаиде (Австралия) — 6:4, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6).
В полуфинале Носкова сыграет с победительницей пары Онс Жабер (Тунис) — Марта Костюк (Украина).
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International 1
Призовой фонд 826 837 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Линда Носкова (Чехия, Q) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — 6:4, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6)
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