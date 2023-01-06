Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 12:21

Азаренко проиграла в четвертьфинале турнира в Аделаиде

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла чешке Линде Носковой в четвертьфинале турнира WTA в Аделаиде (Австралия) — 6:4, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6).

В полуфинале Носкова сыграет с победительницей пары Онс Жабер (Тунис) — Марта Костюк (Украина).

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 1

Призовой фонд 826 837 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Линда Носкова (Чехия, Q) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — 6:4, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6)

Теннис
Виктория Азаренко
0
Читайте также
Отец Волочковой был чемпионом СССР, а старость проводит в инвалидном кресле
Овечкин — второй европейский бомбардир в истории НХЛ. Он обогнал легендарного Селянне
Зеленский отверг российское предложение о рождественском перемирии
В Германии указали на потерю Западом лидирующей роли в мире
СМИ сообщили о прорыве российскими войсками обороны ВСУ в Соледаре
Пушилин предупредил об ответе РФ на нарушения ВСУ режима прекращения огня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селиваненко — о поражении Кудерметовой: «Не всегда побеждает тот, кто является фаворитом на бумаге»

Онс Жабер вышла в полуфинал турнира в Аделаиде
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости